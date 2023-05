No primeiro dia de Rali de Portugal, Kalle Rovenpera venceu três das oito classificativas e nas restantes nunca ficou fora dos quatro primeiros. O prémio para a regularidade do atual Campeão do Mundo de Ralis é o primeiro lugar, com o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) na segunda posição, a 10,8 segundos, e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) na terceira, a 26 segundos.

O primeiro dia desta edição do Vodafone Rally Portugal também ficou marcada pela saída de estrada, ainda aparatosa, do carro #33 de Elfyn Evans. O piloto britânico e o seu navegador conseguiram escapar ilesos do acidente que os deixou de fora do rali: "O carro número 33 saiu de pista. A tripulação está fora do carro e está bem", anunciou a equipa da Toyota Gazoo Racing.

Evans, que liderava o campeonato à entrada para esta prova, saiu de pista ao quilómetro 13,8 da especial de Mortágua, com o carro a ficar bastante destruído e no meio das árvores que ladeiam a pista.

No Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), Kris Meeke teve problemas com um fuga nos amortecedores. Começou por dominar nas contas para o CPR, mas problemas na PEC6 deixaram o britânico em apuros. A luta pela liderança fica então entregue aos pilotos da Skoda, Armindo Araújo e Miguel Correira. No final do primeiro dia, vantagem para Armindo Araújo, que fecha o primeiro dia de rali com 13.9s de vantagem para Miguel Correia. Bernardo Sousa/José Janela completam os três primeiros da classificação do campeonato nacional.