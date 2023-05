Na derradeira oportunidade de afinação das máquinas, Dani Sordo (Hyundai) foi o quarto mais rápido, a 0,6s de Evans, enquanto o campeão do Mundo em título, Kalle Rovanperä (Toyota), foi o sétimo classificado no Shakedown, tentando repetir o triunfo do ano passado em Portugal.

Oliver Solberg (Skoda) foi o melhor dos Rally2, com Ricardo Teodósio a ser o mais rápido entre os pilotos portugueses no Shakedown, com o Hyundai i20 N Rally2 do Team Hyundai Portugal. Os concorrentes regressam a Paredes no próximo domingo para uma das novidades da edição deste ano, a classificativa de 11,05 km que abre a derradeira etapa.

O arranque oficial da prova dá-se a partir das 20h30,num momento que incluirá uma homenagem ao malogrado Craig Breen.

1. Evans/Martin (Toyota), 2m53.4s

2️. Lappi/Ferm (Hyundai), a 0.1s

3️. Tänak/Jäveoja (Toyota), a 0.5s

4. Sordo/Carrera (Hyundai), a 0.6s

5. Katsuta/Johnston (Toyota), a 0.9s