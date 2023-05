O jovem finlandês começou a etapa de hoje com 10,8s de vantagem sobre Dani Sordo (Hyundai), mas, de manhã, na primeira ronda pelas especiais do Norte, Vieira do Minho (26,61 km), Amarante (37,24 km) e Felgueiras (8,81 km), o campeão do Mundo aumentou o avanço sobre o espanhol até aos 52,4s.

O veterano piloto da Hyundai tem agora como principal tarefa manter os seus dois companheiros de equipa atrás de si, pois Esapekka Lappi está a 4,6s e Thierry Neuville está a 5,5s de Sordo, um trio da Hyundai entre os quatro primeiros do rali.

Depois do furo de ontem, Ott Tänak (Ford) já está a 1m34,1s de Rovanperä, com Oliver Solberg (Skoda) a ocupar a sexta posição da geral e a manter o comando do WRC2, com 37s de vantagem sobre Gus Greensmith (Ford). No WRC3, o finlandês Roope Korhonen (Ford) continua a dominar, na frente do compatriota Toni Herranen.

O duelo entre Miguel Correia (Skoda) e Armindo Araújo (Skoda) pelo lugar de melhor português é, nesta altura, favorável ao piloto bracarense, embora Armindo Araújo tenha vencido a prova do CPR, que terminou ontem.

Classificação após PEC11

1. Rovanperä/Halttunen (Toyota), 2h09m48.9s

2️. Sordo/Carrera (Hyundai), a 52.4s

3️. Lappi/Ferm (Hyundai), a 57.0s

4️. Neuville/Wydaeghe (Hyundai), 57.9s

5️. Tänak/Järveoja (M-Sport Ford), a 1m34.1s