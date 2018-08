André Carvalho, da Liberty Seguros, sabe que esta é "uma corrida diferente", com "emoções diferentes", mas, à agência Lusa, fala também do entusiasmo que a equipa sente antes do início da partida.

A correr há 11 anos, o jovem ciclista, de 20 anos, está a cumprir um sonho de estar pela primeira vez nesta corrida, 49 anos depois de o avô Carlos Carvalho ter terminado a Volta de camisola amarela vestida.

"O meu avô foi ciclista, ganhou a Volta a Portugal em 1959 e acho que isto é o culminar de um sonho, porque todos nós ambicionamos um dia participar naquela que é a prova mais importante em Portugal, a 'grandíssima', como se costuma dizer. Estou um pouco expectante daquilo que pode ser a Volta a Portugal", assumiu.

André Carvalho mostrou-se na última prova do calendário nacional antes da Volta a Portugal, ao ficar à porta do 'top-10' no Grande Prémio Nacional 2, a 25 segundos de um lugar no pódio.

"É uma corrida totalmente diferente, não só pelos corredores que participaram, mas também pelo percurso em si. A Volta em Portugal é a corrida mais mediática do nosso país e, apesar de ter andado bem na Nacional 2 e me ter sentido bem, acho que a Volta a Portugal é diferente. O mais importante é dar o meu melhor", referiu.