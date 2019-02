O ciclista português Joaquim Silva (W52-FC Porto) foi hoje desclassificado da 45.ª edição da Volta ao Algarve por ter sido “empurrado pelo veículo da equipa” na quinta e última etapa, anunciou hoje a organização.

Segundo o relatório do Colégio de Comissários da prova, Silva, de 27 anos, completou a quinta tirada, entre Faro e o alto do Malhão (Loulé), mas foi posteriormente desclassificado, sendo que tinha entrado no derradeiro dia no 22.º posto da geral individual.

A Volta ao Algarve terminou hoje, com uma vitória do checo Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) na chegada ao Malhão, em que o esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates) confirmou a vitória na classificação geral.