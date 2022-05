Os Golden State Warriors ficaram no domingo muito próximos de atingirem a final da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem fora os Dallas Mavericks, no terceiro jogo da final da Conferência Oeste.

Depois de terem vencido os dois primeiros encontros em São Francisco, os Warriors somaram o terceiro triunfo, por 109-100, e ficaram a uma vitória da sua 12.ª final da NBA e a sexta nos últimos oito anos.

Com 31 pontos, Stephen Curry foi o melhor marcador dos californianos, numa partida em que Andrew Wiggins teve uma das suas melhores noites em jogos dos 'play-offs', batendo o seu recorde de pontos nesta fase (27) e igualando a melhor marca pessoal de ressaltos (11).

Na equipa do Texas, o inevitável Luka Doncic tentou novamente carregar a equipa às costas, com 40 pontos (21 dos quais no quarto período) e 11 ressaltos, num encontro em que os 'Mavs' apenas marcaram 13 triplos em 45 tentativas.

Completamente desinspirados estiveram Reggie Bullock e Maxi Kleber, que falharam os 12 triplos que tentaram e terminaram com um conjunto de zero tentativas concretizadas em 15 lançamentos de campo tentados, terminando o encontro com zero pontos.

Depois de terem recuperado de uma desvantagem de 2-0 para eliminarem os Phoenix Suns, melhor equipa da fase regular, na ronda anterior, para chegarem à final, os Mavericks terão de fazer algo que nunca foi feito na NBA, recuperar de uma desvantagem de 3-0.

Os 'Mavs', que já não passavam a primeira ronda dos 'play-offs' desde que foram campeões em 2011, vão tentar evitar serem 'varridos' na final do Oeste na quarta-feira, quando voltarem a receber os Warriors.