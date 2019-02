A 4ª edição do Wave Series arranca nas praias de Matosinhos e do Porto no próximo dia 9 e 10 de março, com um calendário que engloba diversas provas ligadas ao surf que terão a Frente Atlântica como palco de eleição. Estende-se até outubro reunindo a elite de surfistas nacionais.

“Temos do surf para cães (surfin’ dog) à Masters Cup (+45 anos), passando por uma etapa da Liga MEO, provas de apuramento (Rip Curl GromSearch) para finalíssimas internacionais, provas destinadas dos sub-12 aos sub-16, nacional de Longboard, Surf Adaptado e Esperanças e ainda Sup”, resume, ao SAPO24, Marcelo Martins, promotor da iniciativa. “Teremos provas regionais, nacionais e de apuramento para um circuito internacional. Dos 12 aos mais de 45 anos”, acrescenta.

Paralelamente à componente competitiva, “decorrem workshops sobre apneia para surfistas, fotografia e coaching para atletas, além de batismos de surf para crianças adaptadas, o encontro nacional de surf adaptado e promoção de ações de sensibilização ambiental”, adianta.

Depois de no ano passado ter atraído “30 mil pessoas às praias do Porto e de Matosinhos, cerca de 500 atletas, 180 batismos de surf oferecidos, 120 alunos no surf adaptado, 80 participantes em workshops e 30 empresas envolvidas”, de acordo com dados divulgados pela organização, a Wave Series, que se realiza pelo quatro ano consecutivo, assume-se como um polo dinamizador “da promoção da Frente Atlântica e das praias do Porto e de Matosinhos como destino privilegiado a norte para a prática do surf”, enfatiza.