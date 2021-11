No estádio olímpico de Londres, um autogolo do guarda-redes Alisson colocou o West Ham em vantagem, aos quatro minutos, tendo a formação orientada por Jürgen Klopp, na qual Diogo Jota foi titular, chegado à igualdade aos 41, na sequência de um livre de Trent Alexander-Arnold.

No segundo tempo, a formação de David Moyes aumentou a vantagem aos 67 e 74 minutos, com golos de Pablo Fornals e Kurt Zouma, respetivamente, ambos a passe de Jarrod Bowen.

O Liverpool, próximo adversário do FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões e já com a passagem aos ‘oitavos’ assegurada, reduziu a desvantagem aos 83, com um golo de Origi, que entrou em jogo aos 76 minutos para substituir Diogo Jota.

O triunfo, que pôs fim a uma série de 10 jogos do West Ham sem vencer o Liverpool, permitiu aos londrinos somarem a quarta vitória consecutiva e ultrapassarem o adversário de hoje, que é agora quarto classificado, com 22 pontos.

O West Ham e o Manchester City, que no sábado se impôs ao vizinho United, por 2-0, seguem com 23 pontos, a três do líder Chelsea, que nesta ronda empatou a um golo na receção ao Burnley.