O dia 1 de janeiro está ao virar da esquina e com ele a abertura do mercado de transferências de inverno, altura em que os clubes fazem um ponto de situação à temporada, corrigem os plantéis e ficam mais propícios à paixão.

Qualquer interesse no ponta-de-lança de 19 anos do Red Bull Salzburg nunca será exagerado. Basta dizer que Erling Håland é um jogador que se sagrou o melhor marcador do Mundial sub-20 numa edição em que a seleção norueguesa não passou sequer a fase de grupos, e é alguém que esta época tem 28 golos marcados em 22 jogos.

Convencido? Não é o único.

A prestação do jovem norueguês na atual edição da Liga dos Campeões, onde apontou oito golos, competição em que é o segundo melhor marcador apenas atrás de Robert Lewandovski, convenceu vários gigantes europeus.

Borussia Dortmund, Leipzig e Real Madrid são alguns dos clubes que têm sido associados a Håland, sendo que nenhum dos rumores tem sido tão alimentado, pelo menos de forma tão apaixonada, como o de uma possível ida para Old Trafford para vestir as cores do Manchester United.

Sem ponta-de-lança de raiz desde o verão, altura em que Romelu Lukaku deixou Inglaterra para rumar a Itália, onde assinou pelo Inter de Milão de Antonio Conte, os Red Devils reconhecem no jovem capacidade para ser o goleador de serviço da equipa que desde a saída de Robin van Persie tarda em chegar.

O namoro está bom e recomenda-se, alimentando os internautas mais insaciáveis. Primeiro foi uma fotografia a assinar uma camisola do United, depois uma ‘invasão’ ao perfil do jogador do Salzburg na Wikipédia por fãs do emblema inglês que fizeram o favor de alterar a sua biografia e introduzir um bom motivo para o avançado mudar-se para a Premier League.