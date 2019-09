Aos 42 minutos, e aproveitando um choque entre o guarda-redes sérvio e um defesa, o jogador dos espanhóis do Betis, de 27 anos, coroou a sua 58.ª internacionalização ‘AA’ com um tento.

Os outros dois golos do médio luso também haviam acontecido em jogos oficiais, mas ambos em casa e em goleadas lusas, por 4-1 à Letónia, no Estádio Algarve, em 13 de novembro de 2016, e por 5-1 às Ilhas Faroé, no Bessa, no Porto, em 31 de agosto de 2017.

No Algarve, em encontro do Grupo B de apuramento para o Mundial de 2018, William Carvalho apontou o 2-1, aos 69 minutos, dois depois de Arturs Zjuzins ‘anular’ o tento inaugural de Cristiano Ronaldo, marcado de penálti, aos 28.

Ainda na corrida à prova que se disputou na Rússia, o jogador formado no Sporting voltou a faturar depois de Ronaldo, desta vez aos 58 minutos, o 3-1, após um ‘bis’ do ‘capitão (três e 29 minutos, o segundo de penálti) e de Rogvi Baldvinsson reduzir.

A seleção lusa procura em Belgrado o seu primeiro triunfo no Grupo B de apuramento para o Europeu de 2020, depois de empates caseiros com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), que ganhou hoje por 3-0 em Vilnius, seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro).