Os quartos de final femininos de Wimbledon terão uma composição absolutamente 'impensável', sem qualquer das tenistas do top-10 presentes, após a eliminação da última 'sobrevivente', a checa Karolina Pliskova, hoje consumada.

Em contraste, os 'oitavos' de masculinos avançam com alguma normalidade e os dois primeiros da lista mundial, Rafael Nadal e Roger Federer, continuam em grande forma e seguem em frente, tal como o sérvio Novak Djokovic e mais dois jogares dos 10 melhores do 'ranking' do torneio.

Esse grupo de favoritos poderá ampliar-se na manhã de terça-feira, se Juan Martin del Potro confirmar o favoritismo e o avanço que já leva no único jogo que o cair da noite não deixou acabar.

Entre as mulheres, a hecatombe é inaudita e Karolina Pliskova, sétima pré-designada, acaba de ceder o estatuto de 'favorita ainda em prova' à alemã Angelique Kerber.

A holandesa Kiki Bertens (20.ª), ganhou a Pliskova por 6-3 e 7-6 (7/1), na que foi a sua segunda vitória ante uma adversária teoricamente mais forte, depois da norte-americana Venus Williams.

A próxima adversária de Kiki Bertens é a alemã Julia Goerges (13.ª), vencedora da croata Donna Vekik (55.º), por 6-3 e 6-2.

A Alemanha é o país mais representado nos 'quartos', com Angelique Kerber (11.ª), tenista que fez uma fabulosa época em 2016, a 'depachar' a suíça Belinda Bencic (56.ª) com 6-3 e 7-6 (7/5).

Além de Kerber e Goerges, prosseguem como mais bem cotadas do quadro atual a letã Jelena Ostapenko (12.ª) - 7-6 (7/4) e 6-0 à bielorussa Aliaksandra Sasnovich - e a russa Daria Kasatskina (14.ª) - 6-7 (6/8), 6-3 e 6-2 à belga Alison Van Uytvanck.

Tal como estão as coisas, até a norte-americana Serena Williams, 25.ª cabeça de série, é aposta consistente para o triunfo final. Caída para fora do top-100, com o ano 'sabático' para maternide, a heptacampeã em Londres 'cilindrou' a russa Evgenya Rodina, vinda das qualificações, com um duplo 6-2, em uma hora.

O grupo das oito ainda em prova completa-se com a italiana Camila Georgi - próxima adversária de Serena - e a eslovaca Dominika Cibulkova.

Tudo mais 'tranquilo' no quadro masculino, no qual o campeão em título, o austríaco Roger Federer, ganhou ao francês Adrian Mannarino (26.º) por 6-0, 7-5 e 6-4.

Também muito calma está a ser a caminhada do líder do 'ranking', o espanhol Rafael Nadal. Hoje, afastou o checo Jiri Vesely com 6-3, 6-3 e 6-4.

O terceiro mais bem cotado que ainda continua na relva de Londres é o argentino Juan Martin del Potro (5.º), que terá de esperar por terça-feira para que se conclua o jogo contra o francês Gilles Simon (53.º). O sul-americano vai comandando com 7-6 (7/1), 7-6 (7/5) e 5-7.

Nos quartos de final estão já o norte-americano John Isner (9.º) e o sul-africano Kevin Anderson (8.º), bem como o antigo campeão Novak Djokovic (12.º), que superou o russo Karen Khachanov por 6-4, 6-2 e 6-2.

Os outros dois apurados são o canadiano Milos Raonic (13.º) e o japonês Kei Nishikori (24.º).