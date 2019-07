"Não há muita coisa a dizer. O ‘Rafa' esteve muito bem, fez um encontro incrível e demonstrou o porquê de ser um dos melhores jogadores da atualidade e da história do ténis mundial. E hoje, esteve demolidor, aniquilou completamente as minhas armas e a estratégia que tinha delineado", afirmou o minhoto, após a derrota em três ‘sets', por um triplo 6-2.

Além de ter notado que o bicampeão de Wimbledon (2008 e 2010) "estava muito cómodo a jogar e que tinha estudado muito bem a tática", o número 1 português e 69.º da hierarquia ATP confessou não ter conseguido "fazer nada em relação a isso".

"Sem servir de desculpa, gostaria de ter estado um bocadinho melhor fisicamente, porque poderia ter dado mais alguma luta. Mas, ele esteve irrepreensível, fez um encontro incrível e só me resta dar-lhe os parabéns e desejar-lhe o melhor para o resto do torneio, como lhe transmiti à rede. A continuar a jogar assim, tem sérias hipóteses de vencer o torneio", afiançou Sousa.

Apesar da derrota, o português mostrou-se muito orgulhoso das exibições e resultados alcançados no All England Club, onde se tornou o primeiro português a disputar os oitavos de final de Wimbledon, à semelhança do sucedido no US Open, em 2018.

"Estou muito contente por ter chegado mais uma vez à quarta ronda de um torneio do ‘Grand Slam’, por ter voltado a jogar a um bom nível, ter feito bons encontros e ter feito história. É sempre bom deixar o nome de Portugal na história do ténis. É um orgulho para mim", sublinhou o vimaranense.

Por seu lado, Rafael Nadal mostrou-se contente com o triunfo diante o jogador português, que conhece bem e com quem costuma treinar diversas vezes, sobretudo na pré-temporada, e com a passagem aos quartos de final pela oitava vez consecutiva em torneios do ‘Grand Slam’.

“Penso que foi um encontro sólido, embora o meu serviço não tenha funcionado tão bem como há dois dias. Mas, nos restantes aspetos, correu bastante bem. Muitas coisas positivas, boa direita, boa esquerda, variando o ritmo com alguns ‘slices' e também bons ‘vóleis’. Estou contente pela vitória e por estar de regresso aos quartos de final", resumiu o terceiro cabeça de série, de 33 anos.