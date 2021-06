O tenista grego Stefanos Tsitsipas foi eliminado hoje na estreia no torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam de 2021, que está a decorrer no All England Club, ao perder na ronda inaugural frente ao norte-americano Frances Tiafoe.

O número cinco mundial, de 22 anos, foi surpreendido pelo adversário, 57.º colocado no 'ranking' ATP, e acabou derrotado em três sucessivos 'sets', com os parciais de 6-4, 6-4 e 6-3, em duas horas e dois minutos. Garantido o triunfo na primeira ronda, Frances Tiafoe, de 23 anos, vai defrontar na fase seguinte da prova o vencedor o desafio entre o espanhol Roberto Carballes Baena e o canadiano Vasek Pospisil.