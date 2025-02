No Ewood Park, o resultado foi fabricado no primeiro tempo, face aos remates certeiros dos brasileiro João Gomes e Matheus Cunha, num espaço de um minuto, entre os 33 e os 34, com o segundo tento a contar com a assistência do internacional português Nélson Semedo.

Nos ‘wolves’, além de Semedo, foram titulares os lusos Toti Gomes, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes, enquanto Carlos Borges viu o triunfo do banco.

Nos ‘oitavos’, já estão também o Manchester United, de Ruben Amorim, que venceu em casa o Leicester por 2-1, na sexta-feira, e o Fulham, de Marco Silva, vencedor por 2-1 no reduto do Wigan, do terceiro escalão, no sábado.

Ainda hoje, o Liverpool, líder da Liga inglesa, joga no campo do Plymouth, do Championship, enquanto Aston Villa e Tottenham medem forças no Villa Park, em Birmingham.