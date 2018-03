O Wolverhampton, orientado pelo treinador português Nuno Espírito Santo, venceu hoje na receção ao Reading por 3-0, em jogo da 37.ª jornada da II Liga inglesa de futebol, e manteve a liderança.

Este triunfo permite ao ‘Wolves’ manter a vantagem de três pontos sobre o Cardiff, segundo classificado, e aumentar para 10 a que tinha sobre o Aston Villa, terceiro, que perdeu hoje, surpreendentemente, em casa com o Queens Park Rangers, por 3-1.

Pela equipa do Wolverhampton alinharam de início os internacionais portugueses Rúben Neves e Diogo Jota, que foi forçado a sair aos 25 minutos, por lesão, tendo sido substituído pelo seu compatriota Ivan Cavaleiro. No ‘banco’ esteve outro português, o central Roderick, mas não chegou a ser utilizado. Pelo Reading jogou os 90 minutos o internacional sub-21 luso, Tiago Ilori.

O Cardiff foi ao terreno do Brentford vencer pelo mesmo resultado, 3-1, mantendo assim a pressão sobre a equipa de Nuno Espírito Santo, que já desfrutou de uma vantagem pontual bem mais folgada sobre os seus perseguidores, e que está reduzida em três pontos para a equipa galesa.

Já o Barnsley, orientado pelo treinador português José Morais, empatou a um golo em casa frente ao Norwich, e mantém-se no 21.º lugar, com 33 pontos, mais três do que o primeiro lugar na ‘linha de água’, que é ocupado pelo Birmingham.