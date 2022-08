Tiger Woods e Rory McIlroy, em parceria com o PGA Tour, vão organizar uma nova competição de golfe, mais tecnológica, virada para as novas gerações e desenhada para atrair novos públicos e novas audiências televisivas.

A The Golf League (TGL) tem início previsto para janeiro de 2024. Decorrerá durante 15 semanas, será jogada às segundas-feiras à noite e terá um tempo limite de duas horas para entrar no horário nobre da televisão, anunciaram as duas estrelas mundiais em conferência de imprensa, embora não tenham referido quem será a operadora responsável pela transmissão.

Woods e McIlroy, dois grandes nomes do golfe mundial, prometem abrilhantar o “plantel” das seis equipas de três jogadores oriundos do PGA Tour, garantindo estarem prontos para competir num "campo virtual rico em dados e repleto de tecnologia”.

“A TGL é a próxima evolução dentro do golfe profissional e estou comprometido a ajudar e a liderá-lo rumo ao futuro”, disse Tiger Woods. “Todos sabemos como é estar num estádio de futebol, onde podemos assistir a cada minuto de ação bem à nossa frente. É algo que não é possível no golfe tradicional”, referiu”, sendo “um aspeto do TGL que o diferencia e atrai uma nova geração de fãs”.

McIlroy reforçou ainda que a nova competição pretende proporcionar um ambiente mais “emocionante e amigável para os fãs, comparável a sentar-se no campo num jogo da NBA”, acrescentou.

O aparecimento do novo formato coincide com o surgimento do circuito LIV, patrocinado por fundos sauditas. Esta competição desviou diversos profissionais do PGA Tour e foi criticada por Tiger Woods e Rory McIlroy, golfistas que recusaram entrar neste circuito.