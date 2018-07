A dinamarquesa Caroline Wozniacki foi hoje eliminada na segunda ronda do torneio de ténis londrino de Wimbledon, ao perder frente à russa Ekaterina Makarova em três 'sets', por 6-4, 1-6 e 7-5.

Wozniacki, segunda do ‘ranking’ mundial e que ostentava o título conquistado no Open da Austrália, foi batida no terceiro ‘Grand Slam’ da temporada pela 35.ª da hierarquia mundial em duas horas e 11 minutos.

Na próxima ronda, a jogadora russa vai defrontar a checa Lucie Safarova, 66.ª do mundo.