Craig Breen, piloto irlandês, campeão da WRC Academy (2011) e do Campeonato do Mundo de S2000 (2012), faleceu hoje após um acidente nos testes para o Rali da Croácia, quarto prova do WRC.

A morte foi confirmada pela equipa Hyundai Motorsport através de um comunicado nas suas redes sociais.

Breen nunca venceu uma prova no WRC, onde fez 82 ralis estreando-se no Rali de Portugal de 2009. Teve como melhor classificação o segundo lugar. Ocupou essa posição na Estónia (2020, 2021), Bélgica (2021), Sardenha (2022) e na Suécia (2018 e 2023). Em Portugal, também foi vencedor do Azores Rallye, prova que na altura contava para o Campeonato da Europa de 2015.

Em 2023, Breen voltou à Hyundai Motorsport, depois de em 2022 ter pilotado a tempo inteiro pela Ford M-Sport no WRC. Com um programa parcial no campeonato do Mundo, o irlandês, que tinha como navegador James Fulton, estava a fazer também o Campeonato de Portugal de Ralis a tempo inteiro com a equipa do Team Hyundai Portugal, onde o último rali que participou foi o Rali Casinos do Algarve, onde uma saída de estrada marcou a sua prestação.

A equipa portuguesa, também nas suas redes sociais, já reagiu ao sucedido: "Foi com enorme pesar que a Hyundai Portugal recebeu a triste notícia que o piloto Craig Breen faleceu na sequência de um acidente durante os testes realizados hoje para o Rally da Croácia.O navegador James Fulton saiu ileso do acidente. A Hyundai Portugal envia as suas mais sinceras condolências a toda a família do Craig, amigos e aos seus fãs."

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) também já reagiu à morte do piloto irlandês. Em comunicado, o seu presidente Mohammed ben Sulayem afirmou: "Em nome da FIA, desejo apresentar as nossas sinceras condolências à família e amigos de Craig Breen, após a sua morte durante um acidente durante um teste privado na Croácia. Os nossos pensamentos e orações estão com os seus entes queridos e toda a comunidade do Rally neste momento difícil”.