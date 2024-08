O líder do Mundial cumpriu os 3,48 quilómetros cronometrados em 2.46,1 minutos, deixando na segunda posição o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), a 1,1 segundos, com o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) em terceiro, a 1,3.

“Foi um bom início mas a corrida a sério começa amanhã [na sexta-feira]”, alertou Neuville, que sentiu algumas dificuldades para acertar com a afinação do Hyundai i20 para esta ronda.

O belga frisou que “o ‘shakedown’ foi difícil, de manhã” devido “a alguns problemas com os carros”.

“Esperamos que corra tudo bem com o carro”, concluiu.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), oito vezes campeão do mundo, foi o quarto mais rápido, a 1,4 segundos, com o bicampeão mundial Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) na quinta posição, a 1,7.

Em caso de vitória, Rovanperä pode tornar-se no primeiro finlandês a vencer a prova caseira em sete anos.

“Só queria chegar ao fim. Conseguimos e amanhã é que começa o rali a sério. Vai ser um dia em grande”, anteviu o piloto finlandês, que venceu as duas provas anteriores, na Polónia e na Letónia, apesar de estar a participar no campeonato deste ano a tempo parcial, tal como Ogier.

Na sexta-feira, os pilotos terão pela frente nove classificativas, com um total de 116 quilómetros cronometrados.

Neuville chega a esta ronda no comando do campeonato, com oito pontos de vantagem sobre Tänak, segundo classificado, no que toca às contas do campeonato.