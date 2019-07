Descidas vertiginosas em cima de uma prancha de skate ou de patins nos pés a 90 km/h, manobras com as populares trotinetes, esqui alpino em patins em linha e outras modalidades genuinamente urbanas deram as mãos aos clássicos e tradicionais hóquei em patins, patinagem artística e de velocidade e deram à luz os Word Roller Games.

Por outras palavras, agrupadas numa nova federação internacional onze modalidades que correm sobre rodas disputam os respetivos mundiais num só evento. O mundo da patinagem apresenta-se renovado, mais moderno, urbano e recebeu um novo nome de batismo - World Skate.

O poder dos desportos radicais de rua ganhou em peso e em número perante as disciplinas tradicionais (oito em 11), ajudando a transformar o maior evento do mundo de patins e skateboard. A segunda edição do WRG2019 decorre em Barcelona, Espanha e junta 4120 atletas de 81 países e 11 disciplinas. 128 competições, individuais e de equipas, invadem pavilhões, rampas, ruas e passeios, transfigurando a cidade condal de quatro a 14 de julho.

Haverá espaço para o roller derby um revival do jogo popularizado por mulheres nos anos 40 do século passado no Estados Unidos da América, que combina patinagem e contacto, manobras de skate em rampas, parques, degraus, corrimões e passeios, as descidas, a pique, de patins ou com uma skateboard – pela montanha do parque de Montjuïc, provas de velocidade - e o esqui alpino em que os esquis são trocados por patins em linha e a neve pelo asfalto.

Hóquei em patins: a esperança portuguesa