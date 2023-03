Num dia de ondas grandes e pouco vento na Praia de Supertubos, a olímpica lusa marcou 7,94 pontos nas duas melhores ondas (4,77 e 3,17), em 20 possíveis, enquanto a adversária fez 9,03 (5 e 4,03).

Depois da eliminação de Teresa Bonvalot, nos ‘oitavos’, na segunda-feira, e de Frederico Morais, na ronda de repescagem, no domingo, Portugal já não conta com nenhum atleta no evento português da Liga Mundial de Surf (WSL).

O MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, arrancou no sábado e o período de espera decorre até 16 de março.