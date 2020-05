O defesa francês do Borussia Dortmund Dan-Axel Zagadou lesionou-se no ligamento de um joelho e "não vai jogar mais esta época", disse hoje o treinador do clube, Lucien Favre, após a vitoria de 4-0 sobre o Schalke 04.

O jovem jogador de 20 anos não chegou a alinhar no dérbi do Ruhr, que marcou o regresso do futebol na Alemanha após a interrupção ditada pela pandemia de covid-19. Até à paragem do campeonato, Zagadou, antigo júnior do Paris Saint-Germain, tinha feito 13 jogos na 'Bundesliga' e participou em cinco partidas da Liga dos Campeões. Na partida contra o Schalke 04, a primeira da história dos clubes sem público nas bancadas, o português Raphael Guerreiro 'puxou dos galões' e bisou no dérbi. O triunfo deixa o Dortmund a um ponto do líder e heptacampeão Bayern Munique, que tem o seu regresso no campeonato agendado para domingo, quando visitar o Union Berlim. Devido à pandemia de covid-19, alguns campeonatos de futebol, como França, Países Baixos e Bélgica, foram cancelados, enquanto outros preparam o regresso à competição com fortes restrições, como sucede com Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal. O futebol na Alemanha tem sido encarado como um 'balão de ensaio' na retoma das competições, quando a pandemia do novo coronavírus ainda atinge países por todo o mundo. A nível global, já provocou mais de 307 mil mortos e infetou mais de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.