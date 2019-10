Zverev, sexto da hierarquia mundial, afastou Berrettini, 13.º do ‘ranking’, pelos parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que durou apenas uma hora e sete minutos.

O russo Medvedev, número quatro do mundo, garantiu lugar na final, agendada para domingo, impondo-se ao grego Stefano Tsitsipas, sétimo do ‘ranking’ e atual campeão do Estoril Open, por 7-6 (7-5) e 7-5, em uma hora e 39 minutos.

Medvedev, que jogará em Xangai a sua nona final de época e sexta consecutiva, procura a primeira vitória em confrontos com o alemão, que o derrotou nos quatro encontros disputados entre ambos.