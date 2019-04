Neste seu último discurso do Dia do Trabalhador, Arménio Carlos vai tentar passar a mensagem aos trabalhadores de que eles têm "o direito de exigir que se cumpram os seus direitos".

"Ao contrário do que temos assistido nos últimos anos, com os trabalhadores a produzir riqueza, mas sem respeito relativamente à distribuição da mesma", disse.

Segundo o sindicalista, o aumento dos salários em geral, e do salário mínimo em particular, "vai ser uma das reivindicações mais assumidas pela CGTP, neste 1.º de Maio".

"Um dos elementos fundamentais para o futuro é o aumento geral dos salários, (...) pois o aumento do poder de compra das famílias torna-se fundamental para o desenvolvimento da sociedade e do próprio país", afirmou.

A revisão da legislação laboral será outro dos temas abordar por Arménio Carlos.

"Não nos resignaremos a uma legislação do trabalho que acentue as desigualdades e a pobreza laboral", afirmou o líder da CGTP, criticando o Governo por não aproveitar a conjuntura política para melhorar as leis do trabalho.

Arménio Carlos irá ainda, em nome da CGTP, defender o combate à precariedade laboral e à desregulação dos horários de trabalho.

"É preciso regular os horários de trabalho, e nós vamos mais longe. Desde já [defendemos] que se comece a pensar na redução dos horários para as 35 horas semanais, sem qualquer redução salarial", defendeu.

* Rosária Rato/Lusa