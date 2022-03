O NEST – Centro de Inovação do Turismo traz a digitalização, a sustentabilidade e as pessoas para o centro de um debate sobre o futuro de um setor estratégico para a economia portuguesa, sob o mote “What’s Next – Innovating Tourism”.

A partir do palco "BTL Labs", na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), estes temas, que são críticos para o desenvolvimento do setor, serão discutidos por dezenas de especialistas de referência, que irão partilhar as melhores ideias e práticas, de 16 a 18 de março.

Em paralelo, o “What’s Next – Innovating Tourism” contempla ainda um conjunto de quatro sessões, a decorrer fora da BTL, que trazem a visão de líderes de outras áreas da sociedade e da economia para o turismo.

Assim, e em antecipação à BTL, a 14 de março, Tiago Pitta e Cunha, CEO da Fundação Oceano Azul e Prémio Pessoa 2021, e João Wengorovius Meneses – Secretário-geral do Business Council for Sustainable Development, tratam o tema da Sustentabilidade.

O dia 15 será dedicado à Revolução Digital com as intervenções de Inês Drummond Borges, CTO da Soane Sierra e António Câmara, Chairman do YGroup . No dia 17 será a vez de Germano de Sousa, Médico, Professor e Gestor na área da saúde e Maria de Belém Roseira, ex-Ministra da Saúde, debaterem o impacto da saúde no turismo.

O ciclo de sessões fecha, no dia 18 de março, com uma discussão sobre Ideias que mudam o mundo, a cargo de Juliet Kinsman, Travel & Eco Tips Condé Nast e Joana Vasconcelos, Artista Plástica.

Consulte aqui o calendário das sessões dentro e fora da BTL.

Este ano, a BTL aposta em novos setores, como a inovação, a cultura, o enoturismo e o turismo de natureza, mas dá também continuidade a áreas como a BTL LAB que, a cargo do NEST – Centro de Inovação do Turismo, visa a divulgação de empresas que trazem novas soluções para o setor. Além de mostra de startups, o LAB é um palco de debate, tendências e troca de experiências sob o tema da inovação e da tecnologia.

Ao todo, a BTL, que tem este ano a sua 33ª edição, junta num só espaço mais de 1.400 expositores e mais de 70.000 visitantes, dos quais 35.000 são profissionais.