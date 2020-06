A comissão parlamentar de Economia aprovou, por unanimidade, um requerimento do PSD para a audição da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, sobre a estratégia de relançamento do setor.

"O requerimento foi aprovado por unanimidade", na reunião de terça-feira, disse hoje à Lusa o vice-presidente da comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, Pedro Coimbra. A audição vai centrar-se na estratégia de relançamento do setor do turismo, um dos mais afetados pelo confinamento e pelo fecho das fronteiras devido à pandemia de covid-19. Até agora, ainda não foi definida a data para a audição da governante. Portugal contabiliza pelo menos 1.447 mortos associados à covid-19 em 33.261 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje. Relativamente ao dia anterior, há mais 11 mortos (+0,8%) e mais 366 casos de infeção (+1,1%). Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, que foi prolongado até 14 de junho, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março. Esta fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório apenas para pessoas doentes e em vigilância ativa e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.