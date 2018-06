Marcada para as 09:30 no auditório da Fundação de Serralves, a reunião magna de acionistas tem como pontos da ordem de trabalhos “deliberar sobre a perda, pelo banco BPI, da qualidade de sociedade aberta”; “deliberar, na sequência da renúncia dos administradores Vicente Tardio e Carla Bambulo, sobre a redução do número de membros do Conselho de Administração dos atuais 20 para 18″; e votar “uma proposta de nova política de dividendos”.

Nos termos de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a primeira proposta visa “aprovar a perda de sociedade aberta do BPI […], com a consequente atribuição de poderes a qualquer dos membros do Conselho de Administração para praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à plena execução desta deliberação, em particular quanto às respetivas formalidades de execução”.

O ponto dois da agenda da assembleia geral prende-se com a diminuição do número de administradores, depois de em 10 de maio passado o BPI ter informado da renúncia de Vicente Tardio Barutel e Carla Sofia Bambulo aos cargos de vogais do Conselho de Administração, na sequência da compra pelo CaixaBank de 8,425% do capital do banco ao grupo Allianz.

Esta medida visa, afirma o BPI, “a não substituição dos membros do Conselho de administração” que, entretanto, saíram.