O banco Millennium BCP volta hoje a integrar o Stoxx Europe 600, índice acionista que integra as 600 empresas mais representativas dos mercados europeus.

O anúncio do regresso – ações do BCP deixaram de constar deste índice europeu de referência em 2016 – foi feito em 01 de março por fonte oficial da instituição bancária.

O Stoxx Europe 600 integra as 600 empresas mais representativas dos mercados europeus, analisando pela sua capitalização em ‘free float’ (ações em negociação no mercado).

As ações do BCP fecharam na sexta-feira a cair 2,66% para 0,278 euros no PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa.