A nota enviada às redações informa que está a "circular nas redes sociais e nos meios de comunicação social um comunicado de imprensa falso com o logotipo do Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação com o título 'Cancelados projetos do Aeroporto do Montijo e de Expansão do Aeroporto da Portela'.

Acrescenta o Gabinete do Ministro que "não se trata de um comunicado oficial deste Gabinete e a informação dele constante também não é verdadeira".

O comunicado falso foi enviado a partir de uma conta de email não oficial, estando alojada no serviço do Gmail e não no serviço oficial do Governo, cuja terminação é "mih.gov.pt".

No texto falso enviado às redações, dava-se conta de que o Governo tinha desistido dos projetos para a construção do Aeroporto do Montijo e a expansão do Aeroporto da Portela citando a incerteza no setor do turismo e do transporte aéreo como causas. O mesmo comunicado dizia que o foco passaria a estar “investindo na soberania alimentar, na transição energética, na saúde pública, na automia [sic] tecnológica e na colaboração cientifica internacional”.