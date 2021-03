A Mercedes Benz vai paralisar as atividades por 12 dias na fábrica de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil e também o mais afetado pela pandemia, e na fábrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O fabricante alemão acrescentou que findos os 12 dias de paralisação vai conceder férias coletivas a diferentes grupos de funcionários das duas unidades fabris, visando reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, a possibilidade de transmissão do vírus.

“O nosso objetivo, alinhado ao do Sindicato dos Metalúrgicos, é contribuir para a redução da circulação de pessoas neste momento crítico no país; administrar a dificuldade de abastecimento de peças e componentes, e atender à solicitação das autoridades municipais para que antecipemos os feriados municipais”, explicou a Mercedes Benz, em comunicado.

Na semana passada, a multinacional alemã Volkswagen decidiu suspender a produção nas quatro fábricas que tem no Brasil por 12 dias, entre 24 de março e 04 de abril, também devido ao agravamento da pandemia.

A suspensão da produção nestes dois fabricantes automóveis acontece quando o Brasil vive o pior momento da pandemia da covid-19, com um número total de 298.676 mortos e mais de 12,13 milhões de casos.

Esses números fazem do Brasil o segundo país com mais vítimas e casos da doença no mundo, depois dos Estados Unidos.