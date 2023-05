Estes números corrigem os provisórios anteriormente divulgados pelo departamento, que apontavam para uma estagnação do Produto Interno Bruto (PIB) entre janeiro e março de 2023, após a queda de 0,5% registada no último trimestre de 2022.

“Depois da contração refletida com o final de 2022, foi registado mais um trimestre negativo”, disse a presidente da Destatis, Ruth Brand, em comunicado.

A contração do PIB foi o efeito da queda do consumo resultante da inflação que, apesar de ter começado a ser contida, depois de ter atingido em outubro um pico superior a 10%, situou-se em 7,2% em termos homólogos em abril.

No entanto, registaram-se impulsos positivos das exportações e do investimento, bem como uma recuperação do setor da construção e do equipamento industrial, da produção de máquinas, eletrodomésticos e automóveis.

Assim, as exportações como um todo registaram um aumento de 0,4% neste primeiro trimestre em comparação com o último período trimestral de 2022.

As importações, por outro lado, caíram 0,9%, de acordo com dados detalhados da Destatis, que destacam a queda experimentada nos combustíveis, minerais e produtos químicos.

O emprego também aumentou, atingindo 45,6 milhões de pessoas a trabalhar, um aumento homólogo de 446.000 cidadãos ou, em termos percentuais, 1,0%.

De acordo com estes dados, que corroboram a tendência da agência federal de emprego alemã, a taxa de crescimento do emprego continua a acelerar.