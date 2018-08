Com base no Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos (IPHH), a 31 de julho de 2017, estavam em atividade 5.840 estabelecimentos de alojamento turístico, uma oferta de 175,1 mil quartos e 402,8 mil camas.

Em 2016, a subida de hóspedes tinha sido de cerca de 11% em relação a 2015, segundo o INE, que acrescentou que as dormidas subiram em 2017 10,8% para 65,8 milhões (+11,6% que as dormidas registadas em 2016).

A hotelaria viu o número de hóspedes crescer 10,1%, num total de 19,8 milhões de hóspedes, enquanto as dormidas subiram 8,4% para 55,7 milhões.

O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) na hotelaria foi 51,7 euros (+15,8%), tendo os proveitos totais e de aposento aumentado 17,7% e 19,6%, respetivamente, segundo o INE.

A estada média na hotelaria foi 2,82 noites e reduziu-se 1,5%. A taxa líquida de ocupação-cama na hotelaria foi 52,9% (+2,7 p.p.).

Os hotéis asseguraram 71,5% das dormidas na hotelaria no ano passado.

Em julho de 2017, o turismo rural/de habitação contabilizava uma oferta de 1.419 estabelecimentos em funcionamento e 23,2 mil camas disponíveis.

Neste segmento, o número de hóspedes, no ano passado, foi de 794,7 mil em 2017 (+18,8%) e as dormidas 1,7 milhões (+17,0%), com as estadas a serem em média de 2,14 noites e a taxa de ocupação-cama 23,8%.

Quanto a parques de campismo, em julho do ano passado, estavam contabilizados 230 locais, com uma área disponível de 1,33 mil hectares e capacidade de alojamento para 188 mil campistas.

Em 2017, os parques de campismo receberam 1,9 milhões de campistas (+3,2%), que proporcionaram 6,6 milhões de dormidas (-0,5%), verificando-se assim uma interrupção do crescimento anterior (+11,6% e +14,4%, respetivamente, em 2016).

Em julho do ano passado, estavam em atividade 85 colónias de férias e pousadas da juventude, com uma oferta de 9,9 mil camas, repartidas por quartos (61,1%) e camaratas (38,9%), que proporcionaram 696,1 mil dormidas (+1,1%).

