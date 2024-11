As receitas da Altice no terceiro trimestre aumentaram 1,7% quando comparadas com o mesmo período no ano anterior. Soube-se hoje nos dados divulgados pela empresa.

O aumento nas receitas beneficiou dos "aumentos de 5,9% no Segmento Consumo e de 5,8% no Segmento de Serviços Empresarias, este último excluindo o contributo global da Altice Labs, ou de -2,4% penalizado pela diminuição de vendas de equipamentos e hardware para outras geografias por parte da Altice Labs."



Entre janeiro e setembro, “excluindo a diminuição de vendas da Altice Labs, as receitas continuaram a manter a rota de crescimento de 4,6%, face a igual período do ano anterior, pelos fatores acima descritos, revelando a solidez da performance dos serviços core de telecomunicações e diversificação de portefólio, em especial no negócio de energia”, para 2.049 milhões de euros.

Em igual período, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 4,5% para 763 milhões de euros (subiu 0,1% incluindo a Altice Labs) e o investimento (capex) diminuiu 12,7% para 293 milhões de euros.

Segundo o mesmo comunicado o investimento foi de 100 milhões de euros e o EBITDA atingiu os 258 milhões de euros, reforçando a operadora a liderança do mercado, servindo 6,5 milhões de casas com fibra ótica e uma cobertura populacional de rede 5G de 95,8%.

Contudo, nem só de comunicações vive a Altice Portugal e a MEO Energia atingiu, neste trimestre, 112.000 clientes, a empresa refere que os seus tarifários combinam "energia proveniente de fontes 100% renováveis com benefícios nos pacotes de telecomunicações".

No cômputo geral, e nos útlimos nove meses as receitas ascendem os 2.049 milhões de euros, o EBITDA fixou-se em 763 milhões de euros e o investimento global foi de 239 milhões de euros.

A Altice Portugal assinala ainda que a MEO foi distinguida com a “Melhor Cobertura Móvel” em Portugal pela Ookla, e que a DECO PROteste considerou a MEO como o operador com a internet mais rápida. Também nos relatórios da ANACOM referentes ao segundo trimestre de 2024 a MEO foi o prestador de serviços de comunicações eletrónicas com o menor número de reclamações e o líder em todos os serviços de telecomunicações.

Na lista de marcos do ano, o comunicado destaca, entre outros, o contrato entre a MEO e a NOKIA para modernizar a infraestrutura da rede de acesso rádio e aprimorar as capacidades 5G; a inauguração do TUMO Lisboa, o segundo Centro de Tecnologias Criativas em Portugal que pretende ser um farol na promoção da educação para os jovens em Portugal. Lembrando que, "Em setembro, a MEO acolheu 60 jovens licenciados e mestrandos na edição 2024 do programa de trainees DarWiN".

(O SAPO24 é a marca de informação do Portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., propriedade da Altice Portugal)