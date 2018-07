“Estamos a trabalhar com o Governo de Angola em vários projetos, que podem ir até 500 milhões de dólares ou mais até final do ano. A TAAG quer comprar mais alguns aviões, e os bancos também precisam, estamos a falar com eles para vermos como podemos cooperar”, disse o diretor do departamento de análise de crédito do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank), Samuel Loum.

Em entrevista à Lusa à margem dos Encontros Anuais do Afreximbank, que hoje terminam em Abuja, Samuel Loum explicou que estes 500 milhões serão a primeira tranche de um total de 2.000 milhões de dólares acordados quando o presidente do banco, Benedict Oramah, visitou Angola, há dois meses, e que será disponibilizado até 2020.

“Desde que começámos as operações em Angola, em 1995, já disponibilizámos 1,9 mil milhões de dólares, sendo que, desses, 1,4 mil milhões foram dispensados desde 2016, quando realmente aumentámos a nossa participação no país”, disse o responsável pela análise de crédito dos países africanos no Afreximbank.