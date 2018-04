O Governo angolano vai avançar com a segunda fase do programa para modernização do espaço aéreo, para cumprimento das normas internacionais, com um investimento já autorizado de 63,360 milhões de dólares (51,5 milhões de euros).

Em causa está um despacho presidencial de 02 de abril, ao qual a Lusa teve hoje acesso, autorizando a contrato de fornecimento de equipamentos e serviços, a rubricar entre o Ministério dos Transportes e a empresa canadiana Intelcan Techonosystems, com vista à Implementação da segunda fase do Programa de Gestão e Controlo do Espaço Aéreo Civil (PGCEAC).

"Visa a modernização do espaço aéreo, quer no que respeita a sistemas e equipamentos quer no que respeita ao cumprimento de todas as normas e recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional para a região", lê-se no mesmo despacho, assinado pelo Presidente angolano, João Lourenço.

Esta autorização surge precisamente depois de o ministro dos Transportes de Angola, Augusto Tomás, ter estado de visita, no final de fevereiro, às instalações do consórcio Intelcan, em Otava, para conhecer os equipamentos e sistemas de apoio à navegação aérea ali produzidos.

Aquele ministério explicou, na ocasião, que a deslocação de Augusto Tomás ao Canadá acontecia numa altura em que o setor dos Transportes surge cada vez mais empenhado a trabalhar no reforço da organização do sistema aeroportuário nacional, dos meios técnicos e humanos, apostando ainda numa rigorosa adequação às recomendações dos reguladores, às necessidades do mercado e às melhores práticas internacionais.

Aprovado em 2013 pelo Governo e com um plano de desenvolvimento na altura definido para quatro anos, o PGCEAC pretende reforçar o nível dos serviços de apoio aeroportuário e de navegação aérea.