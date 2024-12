Em comunicado, a Ordem dos Economistas refere que a lista única que se apresentou a votos “reuniu a convergência dos economistas que exerceram responsabilidades nos órgãos sociais do corrente mandato, sob o lema ‘Continuar, Consolidar e Aprofundar'”.

Citado no comunicado, António Mendonça afirma que “a reeleição foi fruto de uma ampla convergência, conseguida na sequência dos bons resultados obtidos no anterior mandato e que colocam as exigências para o trabalho futuro num patamar superior”.

A cerimónia de tomada de posse dos órgãos eleitos será anunciada até ao final de 2024.

A Lista A, liderada pelo atual bastonário, teve como mandatário Francisco Murteira Nabo, mantendo os vogais efetivos da direção em funções, com a exceção de Margarida Mano, que foi substituída por Marta Mariz.

No que diz respeito às direções regionais também não houve nenhuma lista concorrente, contando a Lista A com Camilo Moniz para a presidência da direção dos Açores, Cláudio Lima para o Algarve, Ana Margarida Brochado para o Centro e Alentejo, Paulo Pereira para a Madeira e Carlos Brito para o Norte.