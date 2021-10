"O Governo lamenta a posição do PCP. Nunca tínhamos ido tão longe no diálogo com o PCP como neste Orçamento", declarou Duarte Cordeiro, depois de ter saudado as posições do PAN e das deputadas Joacine Katar-Moreira e Cristina Rodrigues, que anunciaram a abstenção.

O governante salientou, ainda assim, que o executivo está disponível para alterar a legislação laboral. E acrescenta que o OE contempla o "maior aumento de sempre do salário mínimo nacional" e que o Governo assumiu o objetivo de chegar aos 850 euros em 2025 e avançou com aumentos da função públicas.

Quanto às reformas, item essencial para o PCP, o secretário de Estado frisou que no caso das pensões até 1097 euros vai existir um aumento de 10 euros mensais já no próximo mês de janeiro.

Outro dos pontos que o Governo considera ter ido ao encontro das pretensões do Partido Comunista foi no âmbito das creches. "Aceitámos progressiva gratituidade das creches", frisou.

Questionado pelos jornalistas presentes se existem negociações em curso com BE ou PCP para tentar viabilizar o Orçamento, Duarte Cordeiro afirmou que o Governo está disponível, mas que não tem indicações de que haja interesse por parte dos parceiros à esquerda.

"BE e PCP é que não se mostram disponíveis", rematou.

Depois, voltou a frisar algo que já tinha dito na conferência de imprensa de ontem, em reação ao sentido de voto do BE, em que a "a discussão do Orçamento não termina na generalidade, a votação do Orçamento do Estado termina na votação final".

"Os partidos políticos têm na sua mão a decisão sobre o Orçamento do Estado. Se os partidos quiserem votar contra, vão votar contra. O que estamos aqui a discutir face ao que o Governo já colocou em cima da mesa é a indisponibilidade dos partidos se absterem — nem é a votar a favor — na votação inicial. Parece-nos que são posições, no nosso entender, que podiam ser um pouco mais abertas", explicou.

Duarte Cordeiro deu exemplo do que sucedeu o ano passado em que o Governo discutiu "imensas propostas na especialidade" sob "um conjunto muito significativo de matérias".

