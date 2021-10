A porta-voz do PAN anunciou, em conferência de imprensa, que "após ter feito ao longo destas últimas semanas uma ponderada análise", o partido vai abster-se na generalidade do Orçamento do Estado para 2022.

"O PAN, partindo de uma posição responsável e de diálogo, vai abster-se na generalidade", adiantou Inês Sousa Real.

De acordo com a porta-voz, "continua tudo em aberto na votação final global".

O BE anunciou no domingo que votará contra se não existirem novas aproximações ao Governo (juntando-se a idênticos votos de PSD, CDS-PP, Chega e IL), o que totaliza 105 votos contra o documento, que apenas tem votos a favor garantidos dos 108 deputados do PS e conta com a abstenção dos 3 deputados do PAN, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues e também da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Falta conhecer os sentidos de voto de PCP (10) e Verdes (2). Estes 12 votos serão decisivos para decidir o destino da proposta orçamental.

OE2022: O que se sabe até ao momento