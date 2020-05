O Ministério da Economia antecipou a decisão através de uma nota à imprensa no final da noite deste domingo (madrugada de hoje em Lisboa).

O decreto que estende o prazo será publicado hoje no Boletim Oficial e a decisão será formalmente comunicada até final do dia ao regulador do mercado de títulos dos Estados Unidos, a Security and Exchange Commission (SEC, na sigla em inglês).

O prazo inicial de adesão à oferta, lançada no dia 16 de abril venceu, no dia 08 de maio passado. O Governo não divulgou o resultado da oferta durante o fim-de-semana, mas o mercado avaliou e trabalha com uma baixa adesão, inferior a 20%. Diversos economistas apontam mesmo para uma adesão de apenas 12,38%.

Perante este resultado, o Governo argentino decidiu reabrir o processo de reestruturação, mas com uma mudança de postura: espera que agora os credores façam uma contra-oferta sobre a qual negociar, com a premissa de que qualquer proposta seja “sustentável” de acordo com a capacidade de pagamento do país.