Uma pessoa que venha dez dias a Portugal, cinco dias ao Porto e quatro dias a Lisboa, por exemplo, no final paga mais 20 euros. Ora este valor acaba por ser “mais uma noite de estadia ou eventualmente dois ou três almoços e tem um impacto muito forte para quem vem com um orçamento controlado e bastante limitado” como acontece com o público de alojamento local como os hostels, explica José Nuno Guerra,

Em entrevista à agência Lusa o presidente da Associação de Hostels de Portugal, José Nuno Guerra, conta que os seus associados e as agências de viagens referem-lhe que há realmente uma perda de alguns grupos de turistas jovens, principalmente de escolas e universidades na cidade do Porto, devido à nova taxa implementada dia 01 de março do ano passado.

Se um turista ficar uma semana, a taxa poderá, neste momento ser o equivalente a mais de um dia de estadia”, porque os preços dos hostels por norma custam 20 euros por noite e tal significa que o turista vai pagar “10% da estadia”, enquanto que num hotel de quatro ou cinco estrelas, uma noite pode ser 200 euros, o que corresponde a 1%.

José Nuno Guerra frisa que uma medida como a taxa turística progressiva é uma forma de proteger o regresso dos jovens turistas entre os 18 e os 32 anos de idade a Portugal, que, segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT) daqui a cinco ou dez anos querem regressar, mas já com a família.

“Este público é realmente o que, segundo a OMT, vai ter maior desenvolvimento nos próximos anos. Estamos a falar da idade entre os 18 e os 32 anos”, acrescenta.

Sobre o anúncio que a Câmara do Porto fez recentemente, através do seu vereador da Economia, Ricardo Valente, onde indicava que a autarquia havia angariado 10,4 milhões de euros em 2018 com a taxa turística, o presidente da Associação de Hostels de Portugal prevê que a verba poderá aumentar para o dobro no futuro.

“A taxa começou em março, por isso não apanhou o mês de janeiro nem o mês de fevereiro, e também não apanhou todas as reservas que tinham sido feitas até ao mês de março de 2017. Daí, concluímos rapidamente que o valor [da taxa municipal do Porto] poderá chegar aos 12, 13 ou 14 milhões de euros, por isso duplica o valor que a Câmara Municipal do Porto estaria a programar”. A primeira previsão da autarquia era angariar seis milhões de euros no primeiro ano de taxa.

A fiscalização da cobrança das taxas compete à câmara municipal, que periodicamente recebe, por parte dos hotéis, uma declaração com informação relativa à sua aplicação.