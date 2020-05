Segundo a "Síntese Económica de Conjuntura" do Instituto Nacional de Estatística (INE), “o indicador de confiança dos consumidores atingiu o valor mínimo desde maio de 2013 e o indicador de clima económico apresentou a redução mais acentuada da série, atingindo o valor mínimo desde novembro de 2013”.

Quanto ao indicador de atividade económica, os dados disponíveis relativamente a março apontam para uma “redução significativa, prolongando o perfil descendente observado nos cinco meses anteriores e atingindo o valor mínimo desde março de 2013”.

De acordo com a informação hoje divulgada, o indicador de clima económico diminuiu em abril para -0,7 pontos, face aos 1,9 pontos de março, enquanto o indicador de atividade económica, disponível até março, baixou para -2,6 pontos face aos 1,4 pontos de fevereiro.

Segundo o INE, “todos os indicadores de confiança setoriais diminuíram de forma abrupta face ao mês anterior, principalmente no caso dos serviços, destacando-se as secções de “atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e recreativas” e de “alojamento, restauração e similares”.

O indicador de confiança dos consumidores registou “a maior redução face ao mês anterior da série e atingiu o valor mínimo desde maio de 2013”, com todas as séries que compõem o indicador a registarem “as diminuições mais expressivas das respetivas séries, sendo que no caso das expectativas relativas à evolução da situação económica do país e da realização de compras importantes foram ainda atingidos em abril os valores mínimos destas séries”.