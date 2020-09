“A pandemia global e as políticas de contenção relacionadas levaram a uma queda de 7% do PIB no trimestre de junho”, afirmou o chefe do Gabinete de Contas Nacionais da Austrália.

“Esta é, por uma larga margem, a maior queda trimestral do PIB desde o início dos registos em 1959″, acrescentou.

No primeiro trimestre do ano, o PIB da Austrália, que tinha registado quase 30 anos de crescimento consecutivo mesmo durante a crise financeira internacional, caiu 0,3%.

O país está tecnicamente em recessão porque registou dois trimestres de PIB negativo.