De acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a produção automóvel nacional cedeu 95,7% em abril, em comparação com igual mês de 2019, para 1.238 veículos automóveis ligeiros e pesados, refletindo o impacto da covid-19.

A Autoeuropa produziu 1.232 veículos ligeiros de passageiros em abril, valor que compara com os 21.657 fabricados no mês homólogo de 2019, o que equivale a uma queda de 94,3% na produção da fábrica de Palmela, Setúbal, que suspendeu a produção em 17 de março e que só foi retomada parcialmente em 27 de abril.

Por marcas, foram produzidos em abril 1.151 Volkswagen e 81 Seat, o que representa quedas homólogas de 94,2% e 95,8%, respetivamente.

Os outros seis veículos produzidos em Portugal no mês passado – em que vigorou o estado de emergência – são autocarros fabricados pela CaetanoBus.

Como destacou a ACAP, pela primeira vez, em Portugal, não se produziram comerciais ligeiros.

As restantes fábricas em Portugal – Peugeot Citroen, Mitsubishi Fuso Truck Europe e Toyota Caetano – não registam a produção de qualquer veículo no mês de abril, devido à decisão de encerrar as unidades face ao surto da covid-19.