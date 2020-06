Em comunicado interno, a que a agência Lusa teve acesso, a Comissão de Trabalhadores informa que, face à intenção da empresa de prolongar o recurso a um terceiro período de 'layoff', de 19 de junho a 17 de julho, “defendeu que deveriam ser mantidas as condições atuais de complemento dos salários”.

De acordo com a Comissão de Trabalhadores essa proposta já foi aceite pela administração da fábrica, pelo que, todos os trabalhadores abrangidos – cerca de 1.000 trabalhadores do turno do fim de semana - vão receber os salários na íntegra.

Fonte da Comissão de Trabalhadores adiantou também à agência Lusa que este novo período de recurso ao `layoff´ na fábrica de automóveis de Palmela deverá ser o último, uma vez que os trabalhadores iniciam o período de férias imediatamente a seguir, de 22 de julho a 16 de agosto.

A Volkswagen decidiu suspender a produção na fábrica de automóveis da Autoeuropa em Palmela, no distrito de Setúbal, no dia 17 de março, devido à pandemia da covid-19.