"Temos de criar as condições para que se façam mais Volkswagen em Portugal do que na Alemanha, é o desafio que temos", afirmou Miguel Sanches, durante a visita conjunta que o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, fizeram à fábrica de Palmela, no distrito de Setúbal.

Enquanto caminhavam pela fábrica, rodeados por jornalistas, após ouvir estas palavras, Marcelo Rebelo de Sousa observou: "Mas esse é o objetivo". E o primeiro-ministro também concordou: "Sim, sim".

Antes, António Costa falava com o diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa sobre as cadeias de produção na Europa e a localização das fábricas de motores, das quais a fábrica de Palmela depende.

O primeiro-ministro argumentou que "a distância é exatamente a mesma" se os motores vierem da Polónia para Portugal ou se forem de Portugal para a Polónia.

Se passarem a ser produzidos em Portugal, "é verdade que a distância para a Alemanha é um bocadinho maior", mas "com uma vantagem: é que as fronteiras nunca fecham, nem estão sujeitas a incidentes", apontou o chefe do Governo.