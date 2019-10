O teste de resistência de 2019 da supervisão bancária do BCE foi uma análise ao risco de liquidez.

Os impactos simulados no exercício foram calibrados em relação à experiência em supervisão adquirida em episódios recentes de crise, sem nenhuma referência a decisões de política monetária.

A análise centrou-se no possível impacto que os choques de liquidez teriam em cada banco, sem analisar as causas desses choques ou o impacto de turbulências significativas do mercado.

Metade dos 103 bancos que participaram no exercício disse que podia sobreviver mais de seis meses numa situação adversa e mais de quatro meses numa situação extrema.

Perto de 90% dos bancos disseram que podiam sobreviver mais de dois meses numa situação extrema. Só 11% afirmaram que o seu período de sobrevivência seria inferior a dois meses.