“O objetivo oficial para o défice deste ano (0,2% do PIB), definido no Orçamento do Estado para 2019 e mantido inalterado na atualização do Programa de Estabilidade e na recente notificação do Procedimento dos Défices Excessivos, apresenta-se claramente alcançável, em particular quando se considera o perfil intra-anual do saldo orçamental observado no passado recente”, lê-se no documento.

Ainda assim, o banco central vê “alguns fatores de incerteza relativamente à evolução orçamental até ao final do ano”, caso da evolução dos impostos diretos do lado da receita, “em particular, relacionada com o saldo dos reembolsos e notas de cobrança em sede de IRS”.

Já do lado da despesa, o Banco de Portugal considera que há incertezas devido às despesas com pessoal, que estão “muito condicionadas pela implementação efetiva do descongelamento de carreiras e pelo aumento do número de funcionários, em particular em áreas que evidenciam maiores pressões orçamentais, como a saúde”.

Além disso, refere, há rubricas como o consumo intermédio e o investimento “que, na primeira metade do ano, tiveram uma evolução aquém do orçamentado”, o que “dificulta a avaliação das perspetivas para o conjunto do ano”.