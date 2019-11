O anúncio foi feito pelo governador do banco central na Money Conference, em Lisboa, referindo que em causa está uma nova regulamentação que revogará o aviso de 2008, adaptando as regras à luz da nova legislação europeia, numa altura em que aos maiores bancos são exigidas melhorias no governo interno, gestão do risco, recolha de dados, reporte e auditoria interna.

Segundo o governador, os bancos que não introduzam melhorias sentirão efeitos nas suas exigências de capital, ou seja, disse, “as exigências de capital refletem as insuficiências de 'governance'”.