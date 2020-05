“Ligações significativas entre bancos e soberanos [Estados] em alguns países da zona euro criam riscos de ciclos negativos interligados suscitados por diminuições nos ‘ratings’ dos soberanos ou dos bancos”, pode ler-se no relatório do BCE hoje divulgado.

A instituição presidida por Christine Lagarde refere que “permanece um risco de que as agências de ‘rating’ possam diminuir as classificações dos soberanos e/ou dos bancos”, o que pode reativar “ciclos negativos do nexo banco-soberano, especialmente para Itália e Portugal, bem como para Espanha, onde os ‘ratings’ dos bancos estão mais perto do grau de não-investimento [vulgo ‘lixo’]”.

O BCE considera ainda assim que a reforma no que à resolução de bancos diz respeito, comparativamente com o que sucedeu na anterior crise “deve reduzir a força desse nexo” entre Estados e banca.

Numa teleconferência de imprensa sobre o relatório hoje divulgado, questionado sobre a relação entre a dívida banca e os Estados (para a qual o BCE aponta no caso português, italiano e espanhol), o vice-presidente do BCE Luis de Guindos realçou a importância dos sistemas de garantia estatais, para além da disponibilização de liquidez ao sistema bancário no âmbito da crise provocada pela pandemia de covid-19.