Na opinião maioritária dos membros do Conselho, a política monetária “acomodatícia” continua a ser necessária por “um período de tempo prolongado”.

O documento indica também que o BCE continua a avaliar as consequências do pacote de setembro “à luz de possíveis efeitos secundários”.

Em setembro, o BCE anunciou a compra de dívida no valor de 20.000 milhões de euros por mês a partir de 01 de novembro para apoiar a economia e estimular a inflação.

Na mesma reunião, o BCE decidiu descer a taxa aplicada aos depósitos que os bancos fazem junto do banco central para -0,50%, ao mesmo tempo que admitia a possibilidade de baixar de novo as taxas de juro, abandonando qualquer horizonte preciso para as aumentar.